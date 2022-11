Oroscopo di oggi 24 novembre 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 24 novembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Luna amicona, esuberante, entusiasta, insieme a Mercurio e Venere lancia un bel trigono di Fuoco al vostro segno. Alla grande viaggi e spostamenti. Fari accesi sul fronte romantico: programmate un incontro galante, lontano da occhi indiscreti.

Toro. 21/4 – 20/5

Buone notizie sul piano finanziario, in arrivo guadagni inattesi o la piacevole scoperta di avere qualche vecchio credito da recuperare. Molte sono le cose che bollono in pentola e un po’ di silenzio vi aiuterà a fare ordine e a vederci chiaro.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Luna opposta, accompagnata da Mercurio e Venere. Un messaggio di scuse o un gesto affettuoso è il primo passo per recuperare un rapporto. Meglio sarebbe un breve viaggio in una città d’arte, bellezza e armonia riparano i cuori ammaccati.

Cancro. 22/6 – 22/7

Estrosi, creativi ma anche affidabili ed efficienti nel lavoro; la sicurezza di essere sulla strada giusta funge da innesco a nuove iniziative. Bene mostrarsi ricettivi a novità e cambiamenti, ma una decisione importante va ponderata.

Leone. 23/7 – 23/8

Tre super trigoni di Fuoco messi in gioco da Luna, Venere e Mercurio: emozioni esaltanti, di quelle che capitano di rado e si ricordano con entusiasmo. Figli adorabili, affettuosi e creativi, complimenti a voi che li state crescendo nel migliore dei modi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Famiglia molto unita, anche se a volte sembra esserlo contro di voi. Prima di offendervi e troncare il discorso, ascoltate le ragioni di tutti. Lasciate perdere le questioni di principio, per arrivare a una soluzione occorre cercare punti di contatto.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Giovedì pimpante; la Luna nel segno amico del Sagittario promuove gli scambi con l’esterno e movimenta la sfera delle conoscenze. Bell’ambiente e facce simpatiche, nascono amicizie che un giorno influenzeranno le vostre scelte.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La prima preoccupazione è far felici le persone care, la seconda quella di acquistare qualcosa di funzionale per la casa e di gradito per i figli. Spesa da gourmet, poi ai fornelli a sperimentare ricette esotiche che già dal profumo promettono benone.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Felici e contenti con la Luna in transito nel vostro segno congiunta a Mercurio e Venere, un vero pieno di ottimismo e di occasioni fortunate. Nelle relazioni con gli altri avete tutte le carte in regola per trovare un punto d’accordo sulle divergenze.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Non avete intenzione di accollarvi altri impegni, così al lavoro farete orecchie da mercante alle richieste di chi pretenderebbe ulteriori sforzi. Immobili e silenziose, le stelle oggi non vi aiutano: non aspettatevi svolte decisive perché non ci saranno.

Acquario. 21/1 – 19/2

Giovedì frizzante con Luna, Mercurio e Venere amici. Compagnie piacevoli e iniziative stimolanti vi stuzzicano ed esaltano la vostra creatività. Più divertenti e disinvolti che mai, sapendo di piacere, state al gioco e non vi tirate indietro.

Pesci. 20/2 – 20/3

In termini di affettività date moltissimo, il guaio è che non tutti comprendono il vostro linguaggio, sempre al di fuori delle convenzioni. Se non è tempo per l’amore non fatevene un cruccio, aspettate pazienti che Cupido scocchi la sua freccia.

