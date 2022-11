Oroscopo Gemelli di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 24 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Gemelli

Luna opposta, accompagnata da Mercurio e Venere. Un messaggio di scuse o un gesto affettuoso è il primo passo per recuperare un rapporto. Meglio sarebbe un breve viaggio in una città d’arte, bellezza e armonia riparano i cuori ammaccati. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Gemelli e per tutti i segni

