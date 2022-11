Oroscopo Leone di oggi 24 e domani 25 novembre

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 24 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Tre super trigoni di Fuoco messi in gioco da Luna, Venere e Mercurio: emozioni esaltanti, di quelle che capitano di rado e si ricordano con entusiasmo. Figli adorabili, affettuosi e creativi, complimenti a voi che li state crescendo nel migliore dei modi. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

