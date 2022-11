Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 24 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Felici e contenti con la Luna in transito nel vostro segno congiunta a Mercurio e Venere, un vero pieno di ottimismo e di occasioni fortunate. Nelle relazioni con gli altri avete tutte le carte in regola per trovare un punto d’accordo sulle divergenze. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

