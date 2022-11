Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 24 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

La prima preoccupazione è far felici le persone care, la seconda quella di acquistare qualcosa di funzionale per la casa e di gradito per i figli. Spesa da gourmet, poi ai fornelli a sperimentare ricette esotiche che già dal profumo promettono benone. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

