Oroscopo Vergine di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 24 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Vergine

Famiglia molto unita, anche se a volte sembra esserlo contro di voi. Prima di offendervi e troncare il discorso, ascoltate le ragioni di tutti. Lasciate perdere le questioni di principio, per arrivare a una soluzione occorre cercare punti di contatto. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Vergine e per tutti i segni

