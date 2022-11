Oroscopo Acquario di oggi 25 e domani 26 novembre

Oroscopo Acquario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 25 novembre

La Luna in sestile vi dà la spinta, ecco perché già di buonora uscite di casa a passo svelto. Unica certezza è che oggi avete voglia di compagnia. Niente programmi costrittivi però, al bando l’organizzazione: la vostra prima regola è la spontaneità. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Acquario e per tutti i segni