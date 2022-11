Oroscopo Cancro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 25 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Cancro

Tanta voglia di rendersi utili, magari andando incontro alle esigenze altrui. Peccato che oggi non riusciate a prendervi cura nemmeno di voi stessi. Anche la casa reclama maggiore impegno da parte vostra: in ogni armadio regna il caos totale. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Cancro e per tutti i segni

