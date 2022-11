Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 25 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

La Luna del giorno non vi fila, in compenso Giove e Nettuno sono dalla vostra: buone intuizioni, visite gradite e piacevoli occasioni d’incontro. Più attenti alla tonalità degli indumenti da indossare, avvertendo la differenza energetica del colore. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

