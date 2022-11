Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 25 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

Per amore spendete una somma esagerata… Ma come resistere alla tentazione di fare uno splendido regalo all’amato bene o a un figlio in gamba? Doveroso però esaminare il vostro bilancio, state perdendo il controllo delle entrate e delle uscite. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

