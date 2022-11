Oroscopo Ariete di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 26 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Ariete

La Luna disarmonica è come una nuvola nel cielo che oscura, ma solo per qualche giorno, la luce degli astri che vi guardano con simpatia. Qualche interferenza di disturbo può esservi di ostacolo nei rapporti con gli altri, in casa e al lavoro. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Ariete e per tutti i segni

