Oroscopo Bilancia di oggi 26 e domani 27 novembre

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 26 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

Un gran daffare ovunque: in casa, dove tutti pretendono senza collaborare, per non parlare del lavoro, soprattutto se avete un’attività in proprio. Facilitate il riposo notturno scegliendo lenzuola azzurre o lilla: rilassano e promuovono bei sogni! Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

