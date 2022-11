Oroscopo Cancro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 26 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Cancro

Non fatevi condizionare dagli eventi tragicomici dei vostri amici e dall’andazzo delle cronache rosa: coppie in crisi, separazioni, divorzi… Tra voi e il partner la forza dei sentimenti c’è e si vede, ma ogni tanto è inevitabile fare scintille. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Cancro e per tutti i segni

