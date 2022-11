Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 26 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Vi sentite in una botte di ferro e lo siete, dominanti sulla scena e con l’appoggio di chi ne sa di più. Creatività e fortuna vi spianano la strada. La vostra sensibilità vede giusto: nella sfera delle amicizie c’è qualcuno che stravede per voi. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

