Oroscopo Acquario di oggi 27 e domani 28 novembre

Oroscopo Acquario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 27 novembre

Con la Luna e Plutone immobili e silenziosi in dodicesima Casa, decidete di restare a guardare, lasciando che siano gli altri ad agire in vece vostra. Anche i sentimenti non vanno oltre la semplice amicizia: non vi fate illusioni e nemmeno ne create. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Acquario e per tutti i segni