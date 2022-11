Oroscopo Bilancia di oggi 27 e domani 28 novembre

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 27 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

L’ago della bilancia non può sempre pendere dalla vostra parte! Nel dare e avere bisogna trovare un equilibrio, in amore come in famiglia. Qualcosa va modificato nei rapporti interpersonali, evitando di rivangare eventi passati e mai superati. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

