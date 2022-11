Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 27 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Felici e contenti, con la Luna nel vostro segno congiunta a Plutone e in buon aspetto a Giove e Nettuno, garanti di sensibilità e fervore creativo. Acume e intuito le carte da giocare, carisma e astuzia gli assi nella manica. Fortunati al tavolo verde. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

