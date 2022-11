Oroscopo Leone di oggi 27 e domani 28 novembre

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 27 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Luna e Plutone in questa domenica parlano solo di incombenze e voi, animati da senso del dovere, fate tutto ciò che vi compete… ma che stanchezza! In serata la pagate con un fastidioso mal di spalle, quasi portaste addosso tutte le responsabilità del mondo. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2022 DI BARBANERA

© Riproduzione riservata