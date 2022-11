Oroscopo Bilancia di oggi 28 e domani 29 novembre

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 28 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

Particolarmente positivo il sestile Sole-Luna, promotore di contatti sociali, flirt e tante attività divertenti, dal ballo allo sport, al viaggio. Un piccolo fondo da destinare agli sfizi cui non sapete rinunciare, dal bell’abito alla cena sontuosa. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

