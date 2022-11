Oroscopo di oggi 28 novembre 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 28 novembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Sole, Luna e Marte dalla vostra insieme a tanti amici. Accettate un invito, avrete modo di divertirvi e farete incontri interessanti. Tenetevi pronti per esperienze insolite, ricche di novità e sorprese, di ambienti e facce nuove.

Toro. 21/4 – 20/5

Sotto tiro della coppia Luna-Saturno alta nel cielo in quadratura, la giornata non si prospetta granché. La paura dell’imprevisto vi frena. Inutile ricordarvi che più ci pensate, più aumentano le possibilità che un disguido si verifichi davvero.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Giornata vivace e movimentata, ricca di contatti. Avete in testa tante idee e progetti, e riuscirete presto a coinvolgere chi vi è accanto. Molto bene i rapporti, alimentati non solo dal sentimento, ma anche dalla condivisione d’interessi.

Cancro. 22/6 – 22/7

Nonostante vi sentiate un po’ sottostimati rispetto alle vostre capacità, oggi al lavoro avrete un atteggiamento più disponibile e collaborativo. Accettate quei piccoli compromessi senza i quali non sarebbe possibile muoversi tra la gente.

Leone. 23/7 – 23/8

Alla larga dalle persone invadenti: se c’è una cosa che non sopportate è che qualcuno indaghi e si intrometta nelle vostre faccende private. In compenso, sul partner oggi non avete nulla da ridire: è vivace quanto basta a non farvi annoiare.

Vergine. 24/8 – 22/9

Determinazione più fiducia uguale successo, specialmente per chi come voi ha la pazienza di aspettare che i tempi siano maturi. Con intelligenza e oculatezza sarete in grado di dare una spinta alle innovazioni nella vostra attività.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Particolarmente positivo il sestile Sole-Luna, promotore di contatti sociali, flirt e tante attività divertenti, dal ballo allo sport, al viaggio. Un piccolo fondo da destinare agli sfizi cui non sapete rinunciare, dal bell’abito alla cena sontuosa.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Se la Luna in quadratura fomenta qualche discussione in famiglia, cercate la libertà nel lavoro: la creatività vi rende padroni di voi stessi. L’ispirazione si manifesta con urgenza e vi viene da dentro, intessuta di fantasie ed esperienze già vissute.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna in sestile al Sole nel segno vi dà slancio in tutto quel che fate, dai viaggi alla vita sociale, resa intrigante da un pizzico di competitività. Chiacchierate simpatiche e gossip innocuo con tutti, dai parenti ai vicini, perfino con gli sconosciuti in treno.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Giornata non particolarmente vivace, tuttavia il riconoscimento delle vostre capacità professionali e organizzative accrescerà in voi l’autostima. In famiglia, rimanere arroccati sulle vostre posizioni non vi servirà a raggiungere un accordo.

Acquario. 21/1 – 19/2

Il bisogno di sentirvi liberi sia mentalmente che fisicamente per voi è prioritario: niente di meglio che qualche ora lontani dal solito ambiente. Le geometrie astrali sono favorevoli e dentro di voi pulsano spirito d’avventura e amabilità.

Pesci. 20/2 – 20/3

Eventuali dubbi e scoramenti vanno messi in conto ed anche se in apparenza costituiscono un fattore di disturbo, in realtà sono funzionali. Andate in profondità ed affrontate i problemi alla radice, per evitare che si ripresentino a breve.

