Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 28 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

La Luna in sestile al Sole nel segno vi dà slancio in tutto quel che fate, dai viaggi alla vita sociale, resa intrigante da un pizzico di competitività. Chiacchierate simpatiche e gossip innocuo con tutti, dai parenti ai vicini, perfino con gli sconosciuti in treno. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

© Riproduzione riservata