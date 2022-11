Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 28 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

Se la Luna in quadratura fomenta qualche discussione in famiglia, cercate la libertà nel lavoro: la creatività vi rende padroni di voi stessi. L’ispirazione si manifesta con urgenza e vi viene da dentro, intessuta di fantasie ed esperienze già vissute. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

