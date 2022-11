Oroscopo Toro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 28 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

Sotto tiro della coppia Luna-Saturno alta nel cielo in quadratura, la giornata non si prospetta granché. La paura dell’imprevisto vi frena. Inutile ricordarvi che più ci pensate, più aumentano le possibilità che un disguido si verifichi davvero. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Toro e per tutti i segni

