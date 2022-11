Oroscopo Acquario di oggi 29 e domani 30 novembre

Oroscopo Acquario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 28 novembre

Umore allegro e disponibilità. Con gli amici farete a gara per sostenervi l'uno con l'altro, dando anche vita ad iniziative sociali di tutto rispetto. Battibecco in famiglia a seguito di un imprevisto, non è facile riuscire a conciliare le esigenze di tutti.