Oroscopo Ariete di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 29 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Ariete

Sentimento dominante oggi l’amicizia: con gli amici condividete gli ideali, improntati all’uguaglianza, la giustizia sociale e la trasparenza. Qualche acquisto incauto per colpa dello spendaccione del gruppo, ma anche voi non siete da meno. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Ariete e per tutti i segni

