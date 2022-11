Oroscopo Cancro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 29 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Cancro

Se state vivendo una storia che ritenete importante, non devono esserci segreti fra di voi. Manifestate senza timidezza quello che avete nel cuore. Nel tempo libero, sì a una passeggiata in centro e un po’ di shopping per rinnovare il guardaroba. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Cancro e per tutti i segni

© Riproduzione riservata