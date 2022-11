Oroscopo di domani 30 novembre 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 30 novembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 30 novembre

Ariete. 21/3 – 20/4

L’introspezione ogni tanto piace anche a tipi iperattivi come voi; scalare la montagna è simbolo di elevazione e del raggiungimento di un ideale. Letture serali: impegnative per apprendere, dilettevoli per sognare, d’avventura per ricaricarvi.

Toro. 21/4 – 20/5

Clima sereno, almeno all’orizzonte interiore, grazie alla Luna amica. Complicità con chi vi è accanto, un mirabile esempio di cooperazione. Sono gli amici di sempre, dal compagno di banco al vicino di casa, il vostro punto di riferimento.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Se tra i due gemelli del mito siete come Castore, il poeta sognatore, oggi continuerete a fantasticare lasciandovi soffiare le migliori opportunità. Ma se siete Polluce, l’intraprendente, vi lancerete in nuove attività più interessanti e remunerative.

Cancro. 22/6 – 22/7

Nelle trattative pugno di ferro con guanto di velluto, ogni tanto lanciate la battuta di spirito che distrae l’interlocutore portandovi in vantaggio. Bene l’estero ma solo se padroneggiate la lingua, in caso contrario qualcuno tenterà di approfittarsene.

Leone. 23/7 – 23/8

Per quanto infastidito dalla quadratura lunare, il Sole armonico al vostro segno è un’ottima garanzia di vitalità. Affettività sincera e appassionata. Felici e contenti in coppia e molto disponibili coi figli, ma sulle regole non accettate compromessi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Contrastati dalla Luna e il Sole disarmonici, sperimentate anche voi, razionali dello Zodiaco, il tarlo della gelosia e del sospetto. Fantasie agitate e distorte vi prendono la mano. Evitate di rimuginare inutilmente su ciò che ormai è passato.

Bilancia. 23/9 – 22/10

L’affetto non lo esprimete a parole, ma coi fatti: mettendo in tavola il piatto preferito o con quelle piccole attenzioni che fanno la differenza. Voglia di un quattro zampe per casa, se ancora non l’avete, iniziate l’opera di persuasione in famiglia.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Di voi stessi dite poco o nulla, ma riguardo al carattere e alle pecche dell’amato bene, stordite amici e parenti con dettagliate descrizioni. Un dono per il partner acquistato impulsivamente potrebbe deludere entrambi: avete sbagliato la taglia!

Sagittario. 23/11 – 21/12

Pieni di buone intenzioni e dolcissimi sentimenti. Sono gli altri a non capirvi e in certi frangenti a respingere le vostre amorevoli attenzioni. Bei progetti di lavoro e tanto entusiasmo nell’approcciarli, l’importante è non arenarsi al primo ostacolo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Alla base una sensazione di serenità, quando siete al lavoro il tempo vola. Novità anche per gli hobby, un’attrazione fatale per il bricolage. Accanto a voi persone generose e affidabili, lasciatevi guidare dalla sensibilità dei loro consigli.

Acquario. 21/1 – 19/2

Più che all’amore puntate all’amicizia, i rapporti sentimentali sono troppo complicati, un intreccio di luci e ombre che non riuscite a gestire. Complicità coi colleghi, pranzando spesso insieme scoprite punti in comune e affinità di carattere.

Pesci. 20/2 – 20/3

Più date peso a una situazione e più questa si ingigantisce. Sì a un po’ di relax: una passeggiata e un bagno profumato per recuperare equilibrio. Non tenetevi tutto dentro: il confronto con gli altri vi aiuta a vedere le cose da un’altra prospettiva.

