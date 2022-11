Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 29 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

I rapporti importanti tengono, nonostante le problematiche del momento; il lavoro è sempre più impegnativo e la casa non è mai a posto! Se avete arretrati da sbrigare, è il caso che vi rimbocchiate le maniche per arrivare a smaltirli. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

