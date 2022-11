Oroscopo Pesci di oggi 29 e domani 30 novembre

Oroscopo Pesci di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 29 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Pesci

Nel mezzo sta la virtù, sentenziavano i Latini. Mettete un freno alle aspirazioni eccessive ma non siate, per paura della sfida, troppo rinunciatari. Le emozioni sono tenute a bada, se ogni tanto qualche polemica esplode, la lasciate sfumare da sé. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Pesci e per tutti i segni

