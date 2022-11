Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 29 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Amichevole la Luna in sestile a Mercurio e Venere nel segno che vi fa uscire, incontrare gente, scoprire qualcosa di nuovo, per voi sempre eccitante. Penalizzata la forma fisica, col sistema nervoso su di giri o, al contrario, una forte sensazione di stanchezza. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

