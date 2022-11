Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 29 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

Luna in quadratura e Urano opposto: tutte le piccole e irritanti contrarietà di questa giornata si spiegano con una semplice occhiata alle effemeridi. In chiunque si avvicini al partner vedete una potenziale minaccia e lo aggredite subito con battute al vetriolo. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

© Riproduzione riservata