Oroscopo Toro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 29 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

Delusione per un acquisto online: visto dal vivo l’oggetto o l’indumento in questione si rivela molto meno appetibile di come appariva in foto. Timori e insicurezze in amore: se c’è avete paura di perderlo, se manca avete fretta di trovarlo. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Toro e per tutti i segni

