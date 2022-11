Oroscopo Bilancia di oggi 30 novembre e domani 1 dicembre

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 30 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

L’affetto non lo esprimete a parole, ma coi fatti: mettendo in tavola il piatto preferito o con quelle piccole attenzioni che fanno la differenza. Voglia di un quattro zampe per casa, se ancora non l’avete, iniziate l’opera di persuasione in famiglia. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

