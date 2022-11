Oroscopo Cancro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 30 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Cancro

Nelle trattative pugno di ferro con guanto di velluto, ogni tanto lanciate la battuta di spirito che distrae l’interlocutore portandovi in vantaggio. Bene l’estero ma solo se padroneggiate la lingua, in caso contrario qualcuno tenterà di approfittarsene. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Cancro e per tutti i segni

© Riproduzione riservata