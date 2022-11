Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 30 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Alla base una sensazione di serenità, quando siete al lavoro il tempo vola. Novità anche per gli hobby, un’attrazione fatale per il bricolage. Accanto a voi persone generose e affidabili, lasciatevi guidare dalla sensibilità dei loro consigli. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

