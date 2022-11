Oroscopo Leone di oggi 30 novembre e domani 1 dicembre

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 30 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Per quanto infastidito dalla quadratura lunare, il Sole armonico al vostro segno è un’ottima garanzia di vitalità. Affettività sincera e appassionata. Felici e contenti in coppia e molto disponibili coi figli, ma sulle regole non accettate compromessi. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

© Riproduzione riservata