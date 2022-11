Oroscopo Pesci di oggi 30 novembre e domani 1 dicembre

Oroscopo Pesci di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 30 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Pesci

Più date peso a una situazione e più questa si ingigantisce. Sì a un po’ di relax: una passeggiata e un bagno profumato per recuperare equilibrio. Non tenetevi tutto dentro: il confronto con gli altri vi aiuta a vedere le cose da un’altra prospettiva. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Pesci e per tutti i segni

