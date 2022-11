Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 30 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Pieni di buone intenzioni e dolcissimi sentimenti. Sono gli altri a non capirvi e in certi frangenti a respingere le vostre amorevoli attenzioni. Bei progetti di lavoro e tanto entusiasmo nell’approcciarli, l’importante è non arenarsi al primo ostacolo. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

