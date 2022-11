Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 30 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

Di voi stessi dite poco o nulla, ma riguardo al carattere e alle pecche dell’amato bene, stordite amici e parenti con dettagliate descrizioni. Un dono per il partner acquistato impulsivamente potrebbe deludere entrambi: avete sbagliato la taglia! Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

© Riproduzione riservata