Oroscopo Acquario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 1 dicembre

Per rompere il ghiaccio e fare nuove amicizie, ci vuole coraggio e forse anche un pizzico di sana incoscienza. Provate a lasciarvi andare. Avete talenti nascosti da riscoprire. Metteteli alla luce del sole invece di nasconderli in cantina. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Acquario e per tutti i segni