Oroscopo Ariete di oggi e domani. 1 dicembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Ariete

Prima di volervi prendere una bella rivincita, pensate bene alle conseguenze di ogni azione e soprattutto domandatevi se ne valga davvero la pena. Non serve a nulla prendere in giro l’ultimo arrivato. Anzi, non è certo il migliore dei modi per accoglierlo. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Ariete e per tutti i segni

