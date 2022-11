Oroscopo Cancro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 1 dicembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Cancro

La Luna in Pesci vi dona grande fascino e una spiccata sensibilità. Sta a voi però utilizzare questi talenti in modo saggio, senza cacciarvi nei guai. La lealtà viene prima di tutto, anche perché sapete bene che la verità prima o poi viene sempre a galla. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Cancro e per tutti i segni

