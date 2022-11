Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 1 dicembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

L’energico Plutone vi consente di lavorare fino a tardi, senza risentirne in termini di fatica. Ma non siete fatti d’acciaio, occorre equilibrio. Organizzatevi al meglio per non perdere tempo prezioso. Darete del filo da torcere agli avversari. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

© Riproduzione riservata