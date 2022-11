Oroscopo Gemelli di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 1 dicembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Gemelli

Occhio all’imprudenza delle bizze tra la Luna e Marte. Meglio non farvi mai trovare impreparati, se dovete affrontare test o esami importanti. Attenzione al portafogli, potreste rischiare di spendere più del dovuto. Richiedete più preventivi. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Gemelli e per tutti i segni

