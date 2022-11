Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 1 dicembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Non è sempre facile trovare le parole giuste. Meglio farvi dare una mano da un amico fidato, o affidarvi completamente all’algoritmo di Google? Se siete a corto di idee, dovrete trovare una scusa credibile per giustificare un ritardo non da poco. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

