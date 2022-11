Oroscopo Vergine di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 1 dicembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Vergine

Qualcuno sta mettendo alla prova la vostra resistenza, ma per voi non sembra nemmeno un problema serio. Occhio alla Luna in opposizione! Equilibri da trovare all’interno della coppia. A meno che non siate pronti a fare un passo indietro. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Vergine e per tutti i segni

