Oroscopo Acquario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 3 dicembre

Se avete litigato con un amico, la lealtà dimostrata e il sestile lunare con Saturno vi daranno una preziosa mano nel fare al più presto pace. Seguite pochi e sani principi in ogni cosa. Eviterete di perdere tempo prezioso nell’avere dubbi. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Acquario e per tutti i segni