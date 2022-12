Oroscopo Bilancia di oggi 3 e domani 4 dicembre

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 3 dicembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

Destabilizzati dall’opposta Luna in Ariete, non sarà facile mantenere il segreto che un amico vi ha confidato. Ma per il suo bene dovete farlo! La verità è come una forte luce, che non può essere rivelata tutta in una volta. Occorre abituarsi. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

