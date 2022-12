Oroscopo Cancro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 3 dicembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Cancro

Il vostro sabato è un po’ appesantito dai pensieri ossessivi portati dalla quadratura lunare. Date fiducia alle persone, e tutto si risolverà. Meglio non nascondervi dietro un paravento. Calcoli errati da correggere con attenzione quanto prima. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Cancro e per tutti i segni

