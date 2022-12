Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 3 dicembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

La cocciutaggine di un vostro interlocutore rischia di farvi andare fuori dai gangheri. Colpa della Luna in Ariete o della poca tolleranza? Potete arrivare al risultato in vari modi. Non conta solo la meta, ma anche come la raggiungete. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

